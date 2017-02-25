Спикер парламента встретился с американскими конгрессменами

25.02.2017 16:01 «Мы договорились с американскими конгрессменами, что существующее между странами стратегическое партнерство и дружественные отношения между двумя парламентами, в будущем еще более укрепятся».



Об этом заявил спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения встречи с членами Конгресса США, находящимися с официальным визитом в нашей стране.



По словам Кобахидзе, с именами членов делегации связаны принятие в Конгрессе США резолюции в поддержку Грузии в 2016 году и за последние годы мобилизация поддержки США евроатлантических устремлений Грузии.



«С их именами связано углубление сотрудничества между странами в сферах образования, обороны и безопасности, здравоохранения, отношений между народами, экономики и других областях. На встрече мы говорили о существующих тесных отношениях между США и Грузией. Мы обсудили протекающие в Грузии реформы, цель которых – развитие страны, усиление демократических институтов и экономики, а также еще большее укрепление верховенства закона и консолидация политической системы... Мы договорились с американскими конгрессменами, что существующее между странами стратегическое партнерство и дружеские отношения между двумя парламентами, в будущем еще более укрепятся», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Спикер парламента поблагодарил конгрессменов за вклад, внесенный в развитие грузино-американских отношений.



Группа американских конгрессменов находится с двухдневным визитом в Грузии.



Конгрессмены США Питер Роскам (Иллинойс), Дэвид Прайс (Северная Каролина), Джерри Конол (Вирджиния), и Адриан Смит (Небраска) изучают ситуацию в Грузии и существующие в регионе вызовы.



Сегодня делегация под руководством конгрессмена Питера Роскама проводит встречи в парламенте.



Запланированы встречи с членами парламентских комитетов по интеграции с Европой и внешних отношений, обороне и безопасности, финансово-бюджетного и процедурных вопросов.



Конгрессмены планируют встретиться и с лидерами парламентского меньшинства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

