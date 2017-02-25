На зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси приспущены государственные флаги

25.02.2017 16:16 На зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси приспущены государственные флаги в связи с днем советской оккупации Грузии.



25 февраля исполняется 96 лет со дня взятия Тбилиси Красной армией и установления советской власти.



Решение об объявлении 25 февраля траурной датой грузинский парламент принял в 2010 году.



25 февраля 1921 года одиннадцатая красная армия во главе с Серго Орджоникидзе вторглась в Грузию и в результате непродолжительных боев заняла Тбилиси. Орджоникидзе направил в Москву Сталину короткую телеграмму: "над Тбилиси развевается красный флаг, да здравствует советская Грузия".



Однако меньшевистское правительство Грузинской демократической республики продолжало сопротивление и после падения столицы и покинуло Грузию только 17 марта. С этого момента независимая Грузинская республика, просуществовавшая неполные три года, прекратила свое существование.



Мероприятия, посвященные памяти погибших в 1921 году, сегодня традиционно пройдут в Тбилиси, а также в окрестностях столицы, в том числе и в поселке Коджори, где 96 лет назад группа молодых курсантов тбилисского военного училища безуспешно пыталась остановить силы советской армии.















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