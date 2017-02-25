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Еврокомиссия поддерживает предоставление Грузии безвизового режима -Тиммерманс


25.02.2017   16:27
Первый вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заверил, что ЕК поддерживает введение безвизового режима для грузинских граждан как можно скорее.

«Евросоюзу во взаимоотношениях с Грузией следует осуществить дальнейший важный прогресс и Грузия должна почувствовать, что у членов ЕС есть желание, чтобы страна стала полноценным членом европейской семьи», -заявил Тиммерманс во время выступления в парламенте Ирландии.

По его словам, это желание должно выразиться в сотрудничестве с Грузией, в инвестициях, введении безвизового режима, что должно быть осуществлено, по его мнению, в кратчайшие сроки.

Кроме этого, Тиммерманс отметил, что к вопросу о расширении необходимо подойти реалистично. По его словам, процесс расширения ЕС должен начаться с Балканских стран и затем охватить Кавказский регион.






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