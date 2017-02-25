Квирикашвили: Нам нужно выиграть долгосрочную войну

25.02.2017 19:08 Нам нужно выиграть долгосрочную войну и эта война – строительство будущего свободной, независимой, действительно европейской Грузии, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили у Мемориала юнкеров, к которому он вместе с председателем парламента Грузии и главой грузинского оборонного ведомства Леваном Изория возложил венок.



Как отметил премьер, сегодня - один из самых трагических дней в ближайшей истории Грузии.



«В начале 20-го века Грузия сумела недолго быть демократическим, западным государством. К сожалению, героизм этих парней не смог решить судьбу этой битвы, однако нам нужно выиграть долгосрочную войну и эта война – строительство будущего свободной, независимой, действительно европейской Грузии, и только лишь мирным путем. Это нужно сделать нашему поколению для того, чтобы оставить нашим будущим поколениям действительно свободную, объединенную страну. Я глубоко верю в это. Души этих героев и сегодня освещают нам путь и наш долг, достойно носить имя их потомков. Нам также следует и в повседневной жизни вспоминать этих людей, которые в очень неравной борьбе сложили головы и пожертвовали своими жизнями», - заявил Квирикашвили.



25 февраля в Грузии отмечается День советской оккупации.















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