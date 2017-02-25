Обвиняемому протиерею Георгию Мамаладзе 5 раз предлагали допросить - прокурор

25.02.2017 20:40 Обвиняемому Георгию Мамаладзе допрос был предложен 5 раз, однако он оказывался, соответственно, обвинение в затягивании процесса является ложью, - об этом заявил заместитель начальника следственной части Главной прокуратуры Грузии Джарджи Циклаури, в ответ на обвинения обвиняемого и его адвоката.

Как отметил Циклаури, для взятия образцов для экспертизы им потребовалось постановление суда, так как обвиняемый оказывался участвовать в следственных действиях.



«Обвиняемый Г. Мамаладзе со дня задержания не сотрудничает со следствием, и отказывался от дачи показаний. После задержания допрос ему был предложен 5 раз, однако всякий раз он отказывался давать показания. Кроме допроса, мы не раз обращались к обвиняемому для взятия образцов для экспертизы. 14 февраля ему было предложено добровольно дать образцы голоса, почерка и т.н. ДНК, на что он ответил отказом. Затем уже на основании постановления суда мы не раз предлагали ему это, однако, опять-таки получали от него отказ. Обвиняемый причиной этого называл состояние здоровья, тогда как врач дал нам согласие, сказав, что он свободно мог принимать участие в процессуальных действиях.



С учетом всего этого, заявление обвиняемого и его адвоката, что якобы мы затягиваем процесс, является ложью и его цель – введение общественности в заблуждение.



С учетом существующих обстоятельств, 24 февраля мы вновь встретились с обвиняемым, чтобы взять образцы для экспертизы, что предоставить он был обязан. Что касается допроса, Г. Мамаладзе будет допрошен в понедельник, с учетом существующих в деле доказательств, к нему есть много вопросов и ему предстоит ответить на них, если разумеется, он опять не откажется от допроса», - заявил заместитель начальника следственной части Главной прокуратуры.















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