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Парламент Ирландии впервые принял резолюцию в поддержку Грузии


25.02.2017   23:24
Парламент Ирландии — Эрахтас, впервые за всю историю своего существования принял резолюцию в поддержку Грузии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

Совместный Комитет Эрахтаса по иностранным делам, торговле и обороне 23 февраля поддержал документ под названием «Движение за восстановление территориальной целостности Грузии и ее интеграции в Европейский Союз».

Согласно тексту резолюции, Ирландия в очередной подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно-признанных границ.

В документе также говорится, что Ирландия выступает за интеграцию Грузии с ЕС и поддерживает немедленное введение безвизового режима для граждан Грузии.

Комитет парламента Ирландии отмечает прогресс Грузии, достигнутый в процессе интеграции в Евросоюз, а также усиление двусторонних отношений между Тбилиси и Дублином. В частности, в резолюции подчеркивается важность недавнего открытия посольства Грузии в Ирландии.

Принятие документа последовало за выступлением в Эрахтасе вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса.

В ходе обращения к ирландским парламентариям 21 февраля Тиммерманс отдельно упомянул Грузию. Он отметил, что граждане этой страны должны знать, что в пределах ЕС есть желание видеть Грузию членом европейской семьи.

По мнению Тиммерманса, это должно проявиться за счет активизации отношений стран ЕС с Грузией, увеличения инвестиций и незамедлительного задействования безвизового режима.

"Новости-Грузия"





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