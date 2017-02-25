Парламент Ирландии впервые принял резолюцию в поддержку Грузии

25.02.2017 23:24 Парламент Ирландии — Эрахтас, впервые за всю историю своего существования принял резолюцию в поддержку Грузии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.



Совместный Комитет Эрахтаса по иностранным делам, торговле и обороне 23 февраля поддержал документ под названием «Движение за восстановление территориальной целостности Грузии и ее интеграции в Европейский Союз».



Согласно тексту резолюции, Ирландия в очередной подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно-признанных границ.



В документе также говорится, что Ирландия выступает за интеграцию Грузии с ЕС и поддерживает немедленное введение безвизового режима для граждан Грузии.



Комитет парламента Ирландии отмечает прогресс Грузии, достигнутый в процессе интеграции в Евросоюз, а также усиление двусторонних отношений между Тбилиси и Дублином. В частности, в резолюции подчеркивается важность недавнего открытия посольства Грузии в Ирландии.



Принятие документа последовало за выступлением в Эрахтасе вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса.



В ходе обращения к ирландским парламентариям 21 февраля Тиммерманс отдельно упомянул Грузию. Он отметил, что граждане этой страны должны знать, что в пределах ЕС есть желание видеть Грузию членом европейской семьи.



По мнению Тиммерманса, это должно проявиться за счет активизации отношений стран ЕС с Грузией, увеличения инвестиций и незамедлительного задействования безвизового режима.



"Новости-Грузия"











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