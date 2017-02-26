Конгрессмены США еще раз подтвердили двухпартийную поддержу Конгресса

26.02.2017 13:07 Конгресс США готов активно продолжать поддерживать Грузию, как с точки зрения развития демократии, так и усиления институций, а также европейской и евроатлантической интеграции. Об этом члены Конгресса США заявили вчера на встрече с премьер-министром Грузии.



Конгрессмены Питер Роскам и Девид Прайс еще раз подтвердили двухпартийную поддержу Конгресса.



Члены делегации позитивно оценили прогресс, достигнутый Грузией за последний период и успешные реформы, осуществляемые правительством Грузии.



На встрече стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений. Георгий Квирикашвили поблагодарил конгрессменов за инициирование поддерживающей Грузии резолюции и заявлений.



«У нас была очень продуктивная встреча. В конгрессе США со стороны обеих партий существует единодушие с токи зрения поддержки Грузии. Цель нашего визита –еще одно подтверждение поддержки целостности Грузии и демократии, а также поддержки всех позитивных изменений в этом направлении», -сказал журналистам конгрессмен Питер Роскам.















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