ЕС завтра окончательно утвердит безвиз для Грузии

26.02.2017 15:26 В понедельник Евросоюз окончательно утвердит решение об отмене визовых требований для граждан Грузии, которое вступит в силу до конца марта. Этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС в понедельник, 27 февраля.



Одновременно с решением о Грузии министры стран-членов ЕС окончательно примут новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран. Эти вопросы будут утверждены без обсуждения.



Дальше, по процедуре законодательный акт о внесении Грузии в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных поездок в страны-члены ЕС, будет опубликован и вступит в силу через двадцать дней. Как прогнозируется, это должно произойти до конца марта.



Относительно Украины, как ожидается, процесс визовой либерализации должен продолжиться 28 февраля, когда Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия начнут трехсторонние переговоры о проекте законодательного акта относительно отмены визовых требований для украинцев. После последующего голосования в Европарламенте и утверждения Советом ЕС безвизовый режим для Украины может вступить в силу через несколько месяцев.















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