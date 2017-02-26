Аврамопулос: Всего через несколько дней граждане Грузии смогут путешествовать в страны ЕС без виз

26.02.2017 22:03 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос сегодня прогулялись по обновленному проспекту Агмашенебели «Новый Тифлис».



По сообщению пресс-службы администрации правительства, Георгий Квирикашвили и Димитрис Аврамопулос посетили расположенное на проспекте кафе «Арифана», где встретились с представителями сферы культуры, образования и науки.



По словам ученых, особо следует приветствовать визит еврокомиссара в Тбилиси в важнейший для Грузии период – на завершающем этапе процесса визовой либерализации. Они поблагодарили Димитриса Аврамопулоса за личный вклад в процесс либерализации визового режима.



«Я очень рад вернуться в Тбилиси. Прекрасный город – мне повезло, я был тут и раньше. Сегодня я получаю огромное удовольствие от этого мероприятия – чудесный вечер, и он возвращает нас в прошлое этого города. Как я отметил ранее, цель моего визита – встретиться с господином премьер-министром и сделать несколько заявлений. В частности, события развиваются очень хорошо – как представитель Евросоюза, в течение последних двух лет я работал на достижение этого важного результата, и теперь мы достигли желаемой цели. Всего через несколько дней вы, граждане Грузии, сможете путешествовать в страны Евросоюза без виз», - заявил Димитрис Аврамопулос по завершению встречи.















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