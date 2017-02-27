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Визалиберализацию для граждан Грузии сегодня утверждают министры стран ЕС


27.02.2017   12:05
Совет Евросоюза на уровне министров энергетики и транспорта сегодня рассмотрит вопрос утверждения либерализации визового режима для граждан Грузии.

«86% членов парламента Евросоюза поддержали вопрос либерализации визового режима с Грузией. Решение будет рассмотрено в Совете Евросоюза и после этого останется только вопрос подписи. После публикации в официальном журнале решение войдет с силу», — сообщил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в интервью телекомпании «Рустави-2».

Сегодня же Совет Евросоюза рассмотрит вопрос утверждения механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов в ЕС.

1 марта законодательные изменения будут подписаны президентом Европарламента и представителем страны-председателя Совета Евросоюза (Мальта). После этого законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза. Регуляция вступит в силу через 21 день после публикации.

Европарламент 2 февраля проголосовал за отмену виз для граждан Грузии в странах Евросоюза. Согласно новым правилам, граждане Грузии с биометрическим паспортом смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180.






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