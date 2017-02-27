Совет Евросоюза утвердил постановление о безвизовом режиме для Грузии

27.02.2017 14:28 Совет Европейского союза 27 февраля принял постановление о введении безвизового режима между Грузией и ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.



"27 февраля 2017 года Совет принял постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней", – говорится в сообщении.



Теперь главы Совета ЕС и Европарламента должны подписать принятое постановление. Журналист Рикард Йозвяк сообщал, что оно будет подписано 1 марта. Затем документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после этого, одновременно с механизмом приостановления безвизовых режимов.



9 марта 2016 года Еврокомиссия подала в Европарламент и Совет ЕС законодательное предложение по визовой либерализации для Грузии, 20 апреля – для Украины, 4 мая – для Турции и Косово. Сначала предполагалось, что безвиз для Украины и Грузии будет рассмотрен в одном пакете, однако евродепутаты предложили разделить страны.



8 декабря комитет постоянных представителей стран Евросоюза от имени Совета ЕС утвердил компромиссный текст о механизме приостановления безвизового режима, согласованный с Европейским парламентом. Согласно проекту, Еврокомиссия сможет в любой момент принять решение об остановке действия безвиза для граждан любой страны, которые имеют такое право.



20 декабря государства – члены ЕС поддержали безвизовый режим с Грузией. Комитет гражданских свобод Европейского парламента поддержал либерализацию визового режима для Грузии 12 января.

2 февраля Европарламент на пленарном заседании проголосовал за предоставление безвизового режима гражданам Грузии. Либерализацию визового режима с Грузией поддержали 553 из 647 присутствовавших депутатов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

