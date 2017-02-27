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1-2 марта состоится визит президента Грузии в Беларусь
27.02.2017 14:31
1-2 марта ожидается визит в Беларусь президента Грузии Георгия Маргвелашвили, передает БелаПАН. Подготовка к визиту и его сроки обсуждалась на белорусско-грузинских межмидовских консультациях в Тбилиси 6 февраля.
Программа визита пока не опубликована. Известно лишь, что 2 марта в Совете Республики Национального собрания Беларуси планируется встреча Георгия Маргвелашвили с председателями обеих палат белорусского парламента Владимиром Андрейченко и Михаилом Мясниковичем — об этом БелаПАН сообщили в Палате представителей.
23 февраля в интервью программе «Крупным планом» на телеканале «Беларусь 1» Маргвелашвили заявил, что «очень активно готовится» к поездке в Беларусь. По его словам, новый импульс взаимоотношениям двух стран придал визит президента Беларуси в Грузию в апреле 2015 года. «Та открытость, которая есть у Александра Григорьевича, та концентрация на конкретные вопросы, которые мы решаем во благо народов, активизировали отношения между нашими странами на уровне межправительственных структур и на уровне двусторонних отношений. Кроме этого, начались более активные и бизнес-процессы», — сказал Маргвелашвили.
По его мнению, у Беларуси и Грузии есть все возможности для расширения сотрудничества. «Если мы посмотрим на наш товарооборот, Беларусь — одиннадцатый по величине партнер Грузии. Я уверен, что эту цифру мы сможем улучшить и повысить. Углубление отношений между нашими государствами будет стимулировать и бизнес», — заявил Маргвелашвили.
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