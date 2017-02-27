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Квирикашвили: Европа выполняет обещание
27.02.2017 17:01
Приятое в связи с визовой либерализацией решение подтверждает, что Европа выполняет свое обещание, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом.
Квирикашили поблагодарил Аврамополуса за проделанную работу.
«Очень символично, что в этот значительный день в Грузию прибыл с визитом еврокомиссаром по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства, наш друг Димитрис Аврамопулос, чтобы вместе отметить этот действительно совместно достигнутый успех. Хочу сказать большое спасибо г-ну Аврамопулосу за личные усилия, приложенные в процессе визовой либерализации с ЕС. Мы также ценим единодушную поддержку стран членов ЕС и Европарламента», - заявил Квирикашвили.
По его же словам, безвизовый режим значительный шаг вперед на пути интеграции Грузии, что еще более сближает страну с ЕС.
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