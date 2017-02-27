Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Европа выполняет обещание


27.02.2017   17:01
Приятое в связи с визовой либерализацией решение подтверждает, что Европа выполняет свое обещание, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом.

Квирикашили поблагодарил Аврамополуса за проделанную работу.

«Очень символично, что в этот значительный день в Грузию прибыл с визитом еврокомиссаром по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства, наш друг Димитрис Аврамопулос, чтобы вместе отметить этот действительно совместно достигнутый успех. Хочу сказать большое спасибо г-ну Аврамопулосу за личные усилия, приложенные в процессе визовой либерализации с ЕС. Мы также ценим единодушную поддержку стран членов ЕС и Европарламента», - заявил Квирикашвили.

По его же словам, безвизовый режим значительный шаг вперед на пути интеграции Грузии, что еще более сближает страну с ЕС.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Евросоюз утвердил безвизовый режим для Грузии
Через неделю на рынке появится первый грузинский виски «JIMSHER»
Банк «МБА-Грузия» отмечает десятилетие
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазия может быть представлена во Всемирной федерации тхэквондо
Грузия не рассматривает вопрос о восстановлении ж/д через Абхазию - Цихелашвили
Могерини: Закрытие пропускных пунктов пагубно повлияет на свободу передвижения
Открытие ЖД Абхазии нанесет смертельную рану территориальной целостности Грузии - ЕНД
Amnesty International о ситуации с правами человека в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Граждане Грузии уже с конца марта смогут ездить в Европу без виз
В Адыгее возросло количество жалоб на нарушение прав детей
Города и села КБР игнорируют антикоррупционное законодательство
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна