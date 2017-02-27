В патриархии обыск не проводился - замглавпрокурора

27.02.2017 17:35 В патриархии обыск не проводился, - заявил журналистам заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе.



«Это одна из многочисленной лжи, которая распространяется в эти дни», - отметил Гогадзе в беседе с журналистами.



По его же информации, материалы связанные с делом будут обнародованы тогда, когда это сочтет нужным следствие и когда не будет никаких рисков, которые могут сопутствовать расследованию.



Согласно распространенной информации, в связи с т.н. делом о цианиде в патриархии Грузии проведен обыск, в ходе которого было изъято оружие.















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