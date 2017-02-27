Парламент Грузии в ускоренном порядке рассматривает вопрос возвращения НБГ функции банковского надзора

27.02.2017 21:34 Парламент Грузии в ускоренном порядке рассматривает законодательный пакет, согласно которому функция надзора за финансовым сектором вновь возвращается Национальному банку.



Изменения, запланированные в 16-ти законах, были представлены бюро парламента сегодня. Этими изменениями изымаются из закона все те нормы, по которым надзор за финансовым сектором должно было осуществлять юридическое лицо публичного права – Агентство финансового надзора.



Следует отметить, что Агентство финансового надзора ни одного дня не функционировало, так как изменения, которые были внесены в закон около полутора года назад, были приостановлены Конституционным судом Грузии.















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