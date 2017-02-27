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Глава МИД Грузии поздравил граждан страны с либерализацией визового режима


27.02.2017   21:43
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе поздравил граждан страны с либерализацией визового режима.

«Это-результат усилий грузинского народа и правительства на пути евроинтеграции.

Грузия-член европейской семьи. Благодарим наших европейских друзей», -написал дипломат на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Совет ЕС формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии, он вступит в силу через 20 дней после публикации документа, подписанного главами Совета ЕС и Европарламента, говорится в коммюнике ЕС.

"Совет 27 февраля 2017 года принял регламент о визовой либерализации в отношении граждан Грузии, посещающих Евросоюз на период продолжительностью 90 дней в течение 180-дневного периода", — сообщил Совет ЕС.

Таким образом, граждане Грузии смогут свободно посещать страны Шенгена с конца марта.






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