|
Глава МИД Грузии поздравил граждан страны с либерализацией визового режима
27.02.2017 21:43
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе поздравил граждан страны с либерализацией визового режима.
«Это-результат усилий грузинского народа и правительства на пути евроинтеграции.
Грузия-член европейской семьи. Благодарим наших европейских друзей», -написал дипломат на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Совет ЕС формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии, он вступит в силу через 20 дней после публикации документа, подписанного главами Совета ЕС и Европарламента, говорится в коммюнике ЕС.
"Совет 27 февраля 2017 года принял регламент о визовой либерализации в отношении граждан Грузии, посещающих Евросоюз на период продолжительностью 90 дней в течение 180-дневного периода", — сообщил Совет ЕС.
Таким образом, граждане Грузии смогут свободно посещать страны Шенгена с конца марта.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна