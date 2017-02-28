О какой альтернативе Ларсу договорились премьеры Грузии и Армении?

28.02.2017 12:17 «Если вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то уверяю вас, что будет», - после этого заявления премьера Армении о том, что несколько дней назад в Тбилиси состоялись успешные переговоры об альтернативе Ларсу, уже в который раз активизировали тему о возможном восстановлении железнодорожного сообщения Россия-Армения через Абхазию. Эта тема вызвало очередной поток взаимных обвинений со стороны оппозиции и властей. В частности, 23-24 февраля премьер-министр Армении Карен Карапетян с официальным визитом находился в Тбилиси и после возвращения в Армению заявил российскому изданию «Спутник», что в Грузии состоялись плодотворные переговоры об альтернативе Ларсу», - пишет газета «Резонанси».



«Пока я не стану раскрывать скобки. Мы договорились как о Ларсе, так и об энергетическом коридоре», - заявил Карапетян, по словам которого, визит в Грузию был плодотворным и конструктивным и он полностью выполнил ту повестку дня, которую привез из Армении. Несмотря на то, что Карапетян не уточнил, какова альтернатива Ларсу, после его заявления уже несколько дней российские и армянские СМИ активно пишут о том, что активные переговоры ведутся именно о восстановлении железнодорожного сообщения Россия-Армения. За этой информацией последовали обвинения властей в предательстве со стороны оппозиции. Правящая команда категорически отрицает обсуждение этой темы и говорит, что оппозиция просто спекулирует на этом вопросе. Официальная встреча премьеров двух стран завершилась так, что они ничего не рассказали о деталях встречи журналистам. Были сделаны лишь небольшие заявления об углублении будущих отношений и перспектив развития сотрудничества в области торговли, энергетики и транспорта», - отмечает издание.



«Примечательно, что в январе 2013 года в ходе визита в Армению тогдашний премьер Бидзина Иванишвили заявил, что скоро железнодорожное сообщение Россия-Армения может стать реальностью. Иванишвили тогда отметил, что при согласии все сторон можно будет открыть железную дорогу. С тех пор эта тема активировалась несколько раз, но всякий раз власти отрицали подобные переговоры. Сейчас же оппозиция обвиняет власти в предательстве интересов Грузии и требует сделать ход переговоров с Арменией достоянием общественности. «Как только мы вступим в сговор с сепаратистами и придадим им какую-то легитимность, пусть даже в виде такого соглашения, не исключено, что под сомнением окажется вся политика непризнания, что является важнейшим оружием, которое есть у нас сейчас», - заявил член «Национального движения» Ника Руруа, по словам которого, это национальный вопрос и его нужно не решать в кулуарах, а вынести на обсуждение парламента», - пишет автор статьи.



«Бывший советник экс-премьера Бидзины Иванишвили Гия Хухашвили говорит, что альтернативой Ларсу может быть морское направление, например, строительство нового терминала в Поти, и сухопутное - железная дорога через Абхазию. Но Хухашвили считает, что эта тема далека от реального решения. «Железная дорога очень важна для Армении, поэтому они на всех встречах пытаются инициировать какие-то переговоры. Но это не означает, что грузинская сторона глубоко участвует в этих обсуждениях. «На мой взгляд, по этому вопросу набирать в рот воды и совсем молчать нельзя, просто со всеми нужно говорить исходя из своих национальных интересов. Главное то, что если мы говорим о перемещении экономических грузов, то где должна проходить экономическая граница. Мы должны требовать, чтобы экономическая граница проходила по реке Псоу, а не по Ингури. Если вторая сторона - условно Россия и Абхазия - согласятся на это, то почему нам это не обсудить?» - заявил Хухашвили.















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