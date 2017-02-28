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Правящая команда зафиксирует свою позицию по каждой статье Конституции - спикер парламента
28.02.2017 13:34
Мы постараемся зафиксировать позицию правящей команды в связи с каждой статьей, однако обсуждение по любому вопросу должно остаться абсолютно открытым, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании государственной конституционной комиссии.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, на основании просьбы и требования членов комиссии в правящей команде состоялось первичное обсуждение, чтобы правящая команда представила свои соображения в отношении каждой главы или статьи.
«Хочу сообщить, что на основании просьбы и требования, в том числе, членов комиссии в правящей команде состоялось первичное обсуждение. В связи с этим с вашей стороны неоднократно звучало требование, чтобы в правящей команде были сформированы определенные позиции, и затем мы это представили на соответствующем заседании рабочей группы. Такое обсуждение состоялось и, соответственно, мы и сегодня можем представить свои соображения в связи с конкретными статьями, главами. Разумеется, у этих соображений ни в коем случае не может быть обязательной силы, несмотря на то, что у правящей команды имеется ресурс для того, чтобы даже единолично, теоретически, принять законопроект в парламенте Грузии. Несмотря на это, все вопросы абсолютно открыты для дискуссии и обсуждения. Просто, поскольку была просьба зафиксировать нашу позицию, состоялось это обсуждение, и мы постараемся зафиксировать нашу позицию связи с каждой статьей, однако обсуждение по каждому вопросу должно остаться абсолютно открытым», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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