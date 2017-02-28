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Оппозиционные партии готовы защитить« Рустави 2»


28.02.2017   15:46
Члены Координационного совета, состоящего из 9 политических субъектов, подписали новый манифест. По мнению представителей грузинской оппозиции, власти продолжают давление на телекомпанию «Рустави 2» и в стране может начаться дестабилизация.

«Мы стоим перед опасностью потери политической свободы. Мы начинаем бескомпромиссную, непримиримую, перманентную борьбу за сохранение «Рустави 2», института президента, других демократических институтов и свободного цивилизованного, европейского и евроатлантического будущего страны», -говорится в манифесте.

«К меморандуму могут присоединиться все политические партии. Мы должны быть скоординированными и делать все, для защиты демократических институтов. Главная битва нас ожидает в четверг, так как, уверен, что власти начнут наступление на «Рустави 2», - сказал председатель партии «Европейские демократы Грузии» Паата Давитая.

Документ подписали представители партий: «Новое единство для Грузии», «Демократическая партия Грузии», «Движение государство для народа», «Единое национальное движение», «Реформаторы», «Гражданский альянс для свободы», «Национально-демократическая партия», «Европейские демократы Грузии» и «Партия христиан-консерваторов».






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