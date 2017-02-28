Глава МИД Грузии выступил на сессии Совета по правам человека ООН

28.02.2017 16:21 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе выступил с речью на 34-й сессии Совета по правам человека ООН, которая проходит в Женеве. По информации МИД Грузии, министр рассказал о «значительном прогрессе», достигнутом в его стране в этой сфере за последние годы. Он подчеркнул, что этому прогрессу способствовали проводимые нынешним правительством значительные реформы и активное участие гражданского общества в этом процессе.



Михаил Джанелидзе затронул в своем выступлении и тему нарушения прав человека в «оккупированных регионах» и выразил благодарность верховному комиссару ООН по правам человека за внимание, проявленное к сложившейся на «оккупированных территориях» тревожной ситуации.



По оценке главы внешнеполитического ведомства, «несмотря на предпринимаемые правительством Грузии большие усилия, на оккупированных территориях по-прежнему остается плачевная гуманитарная ситуация».



«Особенно возмутителен тот факт, что в этих регионах (Абхазии и т.н. Южной Осетии) нет ни одной международной миссии наблюдателей, в том числе механизма ООН по наблюдению за правами человека», — заявил Джанелидзе.



Он осудил возводимые вдоль «оккупационной линии» незаконные, по мнению грузинской стороны, заграждения, и подчеркнул, что эти действия вместе с закрытием пограничных КПП в Абхазии создают дополнительные сложности местному населению.



«Эти действия направлены против политики включенности правительства Грузии и ведут к полной изоляции оккупированных регионов от мирового сообщества», — заявил министр и заверил участников сессии, что правительство Грузии продолжит политику включенности, восстановления доверия и примирения, а также предоставит жителям «оккупированных регионов» все те блага, которые приносит стране проводимая политика и реформы.



В рамках визита Михаил Джанелидзе встретился с руководителем федерального департамента иностранных дел Швейцарии и верховным комиссаром ООН по беженцам.















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