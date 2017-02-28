Израиль внес Грузию в список безопасных стран

28.02.2017 16:42 Государство Израиль внесло Грузию в список безопасных стран. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



Это означает, что граждане Грузии, которые по различным причинам попросят убежища в Израиле, в большинстве случаев получат отрицательный ответ.



По оценке властей Израиля, в Грузии отсутствует дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи, этнического происхождения, по социальным или религиозным группам. Что могло стать бы стать причиной к прошению просьбы об убежище.



Как сообщает МИД Грузии изменения внесены и в процедуру по рассмотрению заявления о предоставлении убежища. Теперь оно будет рассматриваться в ускоренном режиме, максимум в течении одного месяца.



Гражданин Грузии внесший заявление о просьбе на предоставление убежища в Израиле, не будет иметь права работы в этой стране, в течении срока ожидания ответа.



Израиль пятая по счету страна, которая внесла Грузию в список безопасных стран. Ранее безопасной страной Грузию признали Бельгия, Франция, Болгария и Австрия.















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