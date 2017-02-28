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Израиль внес Грузию в список безопасных стран
28.02.2017 16:42
Государство Израиль внесло Грузию в список безопасных стран. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
Это означает, что граждане Грузии, которые по различным причинам попросят убежища в Израиле, в большинстве случаев получат отрицательный ответ.
По оценке властей Израиля, в Грузии отсутствует дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи, этнического происхождения, по социальным или религиозным группам. Что могло стать бы стать причиной к прошению просьбы об убежище.
Как сообщает МИД Грузии изменения внесены и в процедуру по рассмотрению заявления о предоставлении убежища. Теперь оно будет рассматриваться в ускоренном режиме, максимум в течении одного месяца.
Гражданин Грузии внесший заявление о просьбе на предоставление убежища в Израиле, не будет иметь права работы в этой стране, в течении срока ожидания ответа.
Израиль пятая по счету страна, которая внесла Грузию в список безопасных стран. Ранее безопасной страной Грузию признали Бельгия, Франция, Болгария и Австрия.
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