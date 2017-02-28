Президента могут лишить права представлять кандидатов в Верховные судьи

28.02.2017 17:45 По заявлению представителя парламентской фракции "Европейская Грузия" Ираклия Абесадзе, согласно одной из альтернатив, представленной в рабочей группе Конституционной комиссии, президента могут лишить права представлять парламенту кандидата в судьи Верховного суда.



Ираклий Абесадзе заявил об этом перед заседанием рабочей группы Конституционной комиссии по основным правам и свободам человека, судебной власти, преамбулы Конституции Грузии, и общих и переходных положений.



"Видимо, возможно, у президента отберут полномочие представлять парламенту кандидатов в судьи Верховного суда. По представленной альтернативе, кандидатов в судьи Верховного суда изберет Совет юстиции, что, разумеется, неприемлемо с одной стороны с точки зрения урезания и сужения конституционного полномочия президента, и с другой стороны ясно, что это по–прежнему будет использовано "Грузинской мечтой" с точки зрения получения и усиления политического влияния на суд"- заявил Ираклий Абесадзе в разговоре с журналистами.



Парламентский секретарь "Международной прозрачности-Грузия" Лика Саджая говорит, что наблюдается общая тенденция, чтобы у президента остались только формальные полномочия. По ее же словам, страна не может позволить себе такую роскошь, чтобы содержать государственного чиновника, решение которого не имеет никакого значения.



По словам Лики Саджая, стране необходима независимость суда, и целесообразно, чтобы кандидатуры представлял президент, который не является представителем власти.



"С точки зрения независимости судебной власти это будет шагом назад, поскольку судебная власть максимально должна дистанцироваться от исполнительной власти, и она должна пользоваться очень большими гарантиями независимости"- заявила Лика Саджая журналистам.



Что касается позиции парламентского большинства, председатель юридического комитета Эка Беселия не отрицает, что в данном контексте могут быть осуществлены изменения, однако, по ее же заявлению, на предыдущем заседании вопрос в связи с тем, чтобы отобрать у президента это право, не стоял:



"Здесь есть вопрос, на что вообще, может распространиться принцип контрасигнации, правильно видеть то, что является функцией исполнительной власти. Тогда, когда президент был главой исполнительной власти, и это была запись Конституции до того, как эти изменения вошли в Конституцию, которая заработала после президентских выборов в 2013 году, было понятно, что он совместим в той системе. Но уже после того, как президент не является главой правительства, и таковым является премьер, следует правильно видеть перераспределение прав именно в виде системы перераспределения между тремя ветвями власти. Исходя из этого, возможно, будут внесены определенные коррективы"- заявила Эка Беселия.



По действующей ныне редакции Конституции, председателя Верховного суда и судей Верховного суда избирает парламент большинством состава списка по представлению президента.



Сегодня, 28 февраля в парламенте идет второй раунд заседания рабочей группы Конституционной комиссии по основным правам и свободам человека, судебной власти, преамбулы Конституции Грузии, и общих и переходных положений.















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