Еврокомиссар о «европейской перспективе» Грузии

28.02.2017 18:18 Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос 27 февраля побывал в Грузии с кратковременным символическим визитом, чтобы поздравить премьер-министра Георгия Квирикашвили и президента Георгия Маргвелашвили с принятием окончательного решения Совета ЕС по либерализации визового режима для Грузии.



Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Квирикашвили, еврокомиссар подчеркнул, что «окончательное решение» уже принято и с конца марта граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, смогут путешествовать в страны Шенгенской зоны без получения визы.



Аврамопулос также заявил, что 27 февраля является «историческим моментом», так как ЕС и Грузия стали «еще на один шаг ближе» друг к другу. «Сегодняшнее историческое решение будет также содействовать углублению контактов между людьми. Будут установлены деловые, социальные и культурные связи между Европейским Союзом и Грузией», - сказал он.



В своем выступлении на пресс-конференции премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что «либерализация визового режима с ЕС принесет конкретную, ощутимую пользу гражданам Грузии».



Глава правительства Грузии также отметил, что это решение подтверждает, что ЕС признает усилия правительства Грузии по строительству демократических институтов и «еще более важно, что этот результат показывает, что Европейский союз выполняет свои обещания».



«Европейская перспектива»



Стремление Грузии стать членом ЕС хорошо известно в Брюсселе. В процессе переговоров по Соглашению об ассоциации официальные представители ЕС пытались сдержать энтузиазм Грузии с отношении перспективы членства в ЕС.



Несмотря просьбу Грузии, подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации не затрагивает перспективы членства Грузии в ЕС. Преамбула соглашения признает «европейские устремления и европейский выбор Грузии», однако официальные представители ЕС неоднократно заявляли, что подписанные с Грузией, Молдовой и Украиной соглашения об ассоциации не подразумевают обещание о принятии этих стран в союз, в отличие от обещания на окончательное членство, которое было дано балканским странам Боснии и Герцеговине и Косово.



Еврокомиссар Аврамопулос озвучил другую позицию и дважды упомянул «европейскую перспективу» Грузии. В своем заявлении по итогам встречи с премьер-министром Квирикашвили, еврокомиссар сказал: «Грузия является примером прогресса и реформ. Именно это выводит ее вперед на пути к Европе, европейской перспективе... Стремление Грузии приблизиться к ЕС и, в один прекрасный день, стать его полноправным членом, напоминает нам о сути этого проекта. Это означает быть частью союза, частью мира, стабильности, прогресса, терпимости, солидарности и процветания».



Эти слова отличаются от того заявления, которое было опубликовано на веб-странице Евросоюза и в котором «европейская перспектива» вообще не упоминается.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили в связи с этим заявил: «Сегодня Грузия, как неотъемлемая часть европейской цивилизации, еще ближе подошла к своей европейской семье».



«Сегодня, как нигде, в Грузии силен европейский дух; Сегодня в Грузии, как нигде, торжествует европейская идея; Сегодня в Грузии, как нигде, понимают важность единой Европы и ее общей внешней политики, политики безопасности и экономики», - заявил он.



В рамках своего визита в Грузию еврокомиссар Аврамопулос также встретился с президентом Геогием Маргвелашвили. После встречи комиссар вновь подчеркнул «европейскую перспективу» страны.



«Я постоянно отмечал и повторил также на встрече с президентом, что в Европе Грузию мы рассматриваем, как передовую страну в широком, европейском пространстве», - заявил Димитрис Аврамопулос после встречи.



"Я уверен что, с учетом всех начинаний и осуществленных в стране реформ, очень скоро мы разработаем позицию по европейской перспективе Грузии».



Еврокомиссар добавил, что он является «еврокомиссаром и одним из самых близких друзей Грузии», и поэтому «Грузия не одна на своем европейском пути».



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