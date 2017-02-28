Обнародована программа визита президента Грузии в Беларусь

28.02.2017 18:25 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник отправится с официальным визитом в Беларусь, где встретится с первыми лицами страны и подпишет ряд важных документов, говорится в сообщении на сайте администрации президента.



В Национальном аэропорту Минска грузинскую делегацию встретят вице-премьер Беларуси Михаил Русый, министр иностранных дел Владимир Макей, посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов, а также глава грузинской дипмиссии в Беларуси Давид Котария.



Официальные встречи начнутся с 1 марта. Маргвелашвили проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, после чего будут подписаны ряд документов.



"Запланировано подписание нескольких важных, официальных документов, которые касаются воздушного сообщения между двумя странами, а также поощрения инвестиций. Необходимо подчеркнуть, что для Грузии крайне важно как экономическое, так и политическое сотрудничество с Беларусью, а также поддержка территориальной целостности и суверенитета нашей страны", — сказала спикер президента Эка Мишвеладзе на брифинге.





Запланированы встречи Маргвелашвили с премьером Беларуси Андреем Кобяковым, председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.



Маргвелашвили примет участие церемонии посадки дерева в Алее почетных гостей у Дворца независимости и возложит цветы к Монументу Победы в Минске.



В рамках культурной программы президент Грузи посетит Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной войны, многофункциональный спортивно-культурный комплекс "Минск-Арена", а также Парк высоких технологий Беларусь.



Маргвелашвили также прочтет публичную лекцию в Белорусском национальном техническом университете. В завершение визита президент Грузии вместе с делегацией возложит цветы к мемориальному комплексу "Курган Славы".



В состав грузинской делегации войдут: министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, секретарь президента по вешним делам Тенгиз Пхаладзе, советник президента по экономическим вопросам Майя Меликидзе, а также парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе.



Ряд документов будет подписан в рамках визита Маргвелашвили в Беларусь

Визит грузинской делегации в Беларусь завершится 2 марта.



Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения 6 января 1994 года. Между странами действует безвизовый режим.



Посольство Грузии в Беларуси открылось в 2007 году, оно расположено в центре Минска. Белорусская дипмиссия начала работу в Грузии в прошлом году.



"Спутник-Грузия"











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