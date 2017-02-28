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Президент считает, что Грузия заслуженно достигла успеха на пути либерализации виз с Европой


28.02.2017   19:47
Президент Георгий Маргвелашвили поздравляет Грузию и Европу с задействованием безвизового сообщения в Шенгенской зоне для граждан Грузии с конца марта. Об этом на вторничной традиционной пресс-конференции заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

"Первым делом поздравляю всех вас с чрезвычайно позитивным событием, с конца марта реально заработает безвизовое передвижение в зоне Шенген для граждан Грузии. Как известно, завтра, 1 марта будет подписано решение Совета Евросоюза, предусматривающее безвизовое сообщение для граждан Грузии"- заявила Эка Мишвеладзе.

По ее же словам, это является шагом вперед, но не окончательным результатом на пути сближения с Евросоюзом.

"Это новая возможность для более тесного партнерства с Евросоюзом. Принятое решение еще раз подтверждает необратимость европейского выбора Грузии, и высокое доверие Евросоюза к Грузии, как к надежному партнеру. Президент Георгий Маргвелашвили считает, что Грузия заслуженно достигла успеха, во что в разное время внесли вклад члены правительства Грузии. В то же время это является результатом консолидированной и взаимосогласованной работы власти. По мнению первой персоны страны, важно, что безвизовое передвижение с Европой будет доступным и для наших сограждан, проживающих на оккупированных территориях. Президент Георгий Маргвелашвили поздравляет Грузию и Европу с этим успехом"- заявила Эка Мишвеладзе.







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