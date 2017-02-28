Министерство по делам беженцев и расселения покроет ипотечный заем 100 семьям беженцев

28.02.2017 20:05 Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев покроет ипотечный заем еще 100 семьям - заявил на сегодняшней пресс-конференции министр Созар Субари.



Министерство выдает одноразовую денежную помощь c целью обеспечения жилыми площадями тем беженским семьям, которые до 1 января 2017 года по ипотечному займу купили жилой дом/квартиру, и он является единственным фактическим жильем семьи.



Максимальное количество денежной помощи для погашения ипотечного займа на одну семью беженцев составляет не более 20 000 лари.



"Мы полностью или частично покрываем заем беженцам, которые купили жилую квартиру по ипотечному займу. Мы полностью покрываем заем, если он не превышает 20 000 лари, а если заем больше 20 000 лари, тогда покрываем частично. Беженцы, которые примут участие в данной программе, будут считаться обеспеченными жильем, и в будущем не смогут включиться в подобные программы"- отметил Созар Субари.

















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