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Саакашвили зарегистрировал партию «Рух новых сил»
28.02.2017 20:51
Минюст Украины зарегистрировал партию экс-губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом политик 28 февраля сообщил в своем Facebook.
«Эта, казалось бы, мелочь делает наш Движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — написал Саакашвили.
По словам политика, в 19 городах Украины открыты представительства партии. Их полный список он приводит в соцсети.
Вскоре после ухода с поста губернатора Одесской области, в конце 2916 года Михеил Саакашвили объявил о создании в Украине партии «Рух новых сил» («Движение новых сил»). Своих сторонников из разных городов Украины политик собрал на митинг в Киеве.
«Рух новых сил» называет себя последователем «Народного руха Украины», созданного Вячеславом Черноволом и Василием Куйбидой в 1989 году.
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