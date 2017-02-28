Саакашвили зарегистрировал партию «Рух новых сил»

28.02.2017 20:51 Минюст Украины зарегистрировал партию экс-губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом политик 28 февраля сообщил в своем Facebook.



«Эта, казалось бы, мелочь делает наш Движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — написал Саакашвили.



По словам политика, в 19 городах Украины открыты представительства партии. Их полный список он приводит в соцсети.



Вскоре после ухода с поста губернатора Одесской области, в конце 2916 года Михеил Саакашвили объявил о создании в Украине партии «Рух новых сил» («Движение новых сил»). Своих сторонников из разных городов Украины политик собрал на митинг в Киеве.



«Рух новых сил» называет себя последователем «Народного руха Украины», созданного Вячеславом Черноволом и Василием Куйбидой в 1989 году.















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