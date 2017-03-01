Президент должен согласовать с правительством кандидата в судьи Верховного суда - Беселия

01.03.2017 11:11 Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам считает, что президент Грузии должен избрать кандидатов в судьи Верховного суда по согласованию с правительством. Депутат заявила об этом журналистам.



По словам Эки Беселия, "во время принципа контрасигнации функцию исполнительной власти следует видеть в правильном ракурсе".



"Речь идет о том, на что может распространяться принцип контрасигнации, то есть правильно увидеть, что является функцией исполнительной власти. Мы системно смотрим на вопрос в свете прав. Когда президент был главой исполнительной власти, было понятно, что он был совместимым в той системе, но с тех пор, как президент не является главой правительства, и главой правительства стал премьер, перераспределение прав следует видеть как раз-таки в системе распределения трех ветвей власти. Исходя из этого, может произойти внесение определенной корректировки"- заявила Эка Беселия.



Президент Грузии в марте 2016 года представил на вакантную должность судей Верховного суда две кандидатуры, Тамар Лалиашвили и Ноны Тодуа.

















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