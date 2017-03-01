Премьер-министр будет присутствовать на подписании регуляции по безвизу с ЕС

01.03.2017 11:14 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня будет присутствовать на церемонии подписания регуляции о безвизовом сообщении для граждан Грузии в Европарламенте.



Глава правительства Грузии находится в Брюсселе.



После церемонии подписания Георгий Квирикашвили проведет встречу с председателем Европарламента Антонио Таяни.



27 февраля Совет Евросоюза утвердил окончательное изменение в регуляции, предусматривающей введение безвизового передвижения для граждан Грузии в страны-члены Евросоюза/Шенген.



Через несколько дней обновленная регуляция будет опубликована в официальном журнале, и в 20-дневний срок с публикации граждане Грузии смогут поехать без виз с краткосрочным визитом в страны-члены Евросоюза/Шенген.

















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