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Начался официальный визит президента Грузии в Беларусь
01.03.2017 13:05
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с делегацией начал сегодня официальный визит в Республику Беларусь.
По информации администрации грузинского президента, в международном аэропорту в Минске Георгия Маргвелашвили встретили вице-премьер Республики Беларусь Михаил Русый, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, также посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов и посол Грузии в Беларуси Давид Котария.
Президента Грузии будет принимать его белорусский коллега Александр Лукашенко. В рамках визита 1-2 марта Марглелашвили проведет официальные встречи с высшими представителями властей Республики Беларусь.
Официальная делегация вернется в Грузию 2 марта.
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