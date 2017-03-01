Президент Грузии помиловал 157 осужденных

01.03.2017 13:23 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня издал указ о помиловании 157 осужденных. В их числе восемь женщин и один несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



Соответствующий акт помилования уже отправлен в министерство по исполнению наказаний и пробации.

Согласно решению президента, тюрьмы сегодня покинут 93 осужденных, из них шесть женщин и один несовершеннолетний. Еще 64 осужденным, из которых двое женщин, в результате помилования сократят наказание.



Комиссия по помилованию с 16 по 21 февраля этого года рассмотрела дела 890 осужденных. Решение относительно помилования президент принял на основании рекомендации членов комиссии.















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