Маргвелашвили: работа Беларуси по укреплению стабильности в регионе принесет свои плоды

01.03.2017 14:17 Работа Беларуси по укреплению стабильности в регионе принесет свои плоды. Об этом Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил сегодня во время переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в формате "один на один", передает корреспондент БЕЛТА.



На переговорах Георгий Маргвелашвили сразу же признался, что видел Дворец Независимости во многих международных новостных сюжетах. "Этот дворец стал уже частью мировой историю, потому что в Беларуси проходят переговоры в серьезных форматах, благодаря вашему опыту в создании дипломатической атмосферы. Мы уверены, что ваша работа по привнесению большей стабильности в регионе и более глобально даст свои ростки, принесет успех", - заявил Президент Грузии.



Он также подчеркнул, что Грузия поддерживала и будет поддерживать Беларусь на международной арене. "Мы считаем, что ваша роль должна быть еще более укреплена", - выразил убеждение Георгий Маргвелашвили.















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