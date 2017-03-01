Успешное и открытое сотрудничество Беларуси и Грузии может стать примером для других стран - Маргвелашвили

01.03.2017 14:19 Успешное и открытое сотрудничество Беларуси и Грузии может стать примером для других стран. Об этом Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил сегодня во время переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые проходят в формате "один на один", передает корреспондент БЕЛТА.



"Думаю, что отношения между Беларусью и Грузией (хоть мы в торговом аспекте объединились с ЕС, а Беларусь развивает свое экономическое сотрудничество с ЕАЭС) могут стать примером того, как могут сотрудничать страны. Надеюсь, что сегодня мы достигнем еще больших возможностей и договоренностей", - сказал Георгий Маргвелашвили.



По его мнению, визит Александра Лукашенко в Грузию в апреле 2015 года дал абсолютно новый импульс для развития межгосударственных отношений. "Народы чувствовали, чувствуют и будут продолжать чувствовать дружбу, добрососедство и тягу друг к другу. Однако ваш визит дал импульс для того, чтобы углубить и создать возможности для отношений", - заявил он.



Глава грузинского государства также признался, что с первых минут пребывания в Беларуси почувствовал открытость и душевность страны и ее народа. Проезжая сегодня по улицам Минска, он испытывал неподдельный восторг, любуясь городом. "Грузия понимает и поддерживает Беларусь. Мы восхищены теми достижениями, которые есть у вас и в сельскохозяйственной сфере, и в сфере высоких технологий, и в индустрии. Мы очень заинтересованы изучать этот опыт и развивать сотрудничество по этим направлениям", - добавил Георгий Маргвелашвили.















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