Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Грузией во всех сферах, привнося в отношения самые добрые эмоции

01.03.2017 14:25 Беларусь готова сотрудничать с Грузией во всех сферах, привнося в отношения самые добрые эмоции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в формате "один на один", передает корреспондент БЕЛТА.



"Мы чувствуем, что у нас добрые отношения, и мы на этой основе готовы к любому сотрудничеству с Грузией, грузинским народом. Мы всегда будем рады приветствовать и видеть граждан Грузии в Беларуси и оказывать им всяческую поддержку, содействие и в отдыхе, и в бизнесе", - сказал Александр Лукашенко.



Глава государства обратил внимание, что за несколько лет страны осуществили прорыв в отношениях. Так, в 2016 году объемы торговли между Беларусью и Грузией выросли на 63% - почти до $100 млн, достигнув рекордного за последние пять лет показателя. "Пусть это еще не тот товарооборот, который должен быть и который мы наметили, но полпути мы прошли. Мы когда-то договорились, что $200 млн - это первая ступень, которую мы должны достичь в торговле. Надо отдать должное, что таких темпов роста у нас нет ни с одной страной. Более того, это очень серьезный прирост даже на фоне Евразийского экономического союза, где у нас, к сожалению, падение. Конечно, объемы не сопоставимые, но сама тенденция обнадеживает", - заявил Президент.



Александр Лукашенко также заметил, что в минувшем году поток белорусских туристов в Грузию увеличился на треть. "Думаю, что в таком же темпе мы и будем сотрудничать, привнося в наши отношения самые-самые добрые и чувствительные эмоции и нотки. Мы никогда не дружили с вами против кого-то и не собираемся, но у нас есть свои интересы. И мы будем свято чтить интересы белорусского и грузинского народов, основанные на глубокой истории наших отношений и на их героическом прошлом", - подчеркнул глава государства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

