Лукашенко: Беларусь с величайшим уважением относится к Грузии и ее народу

01.03.2017 14:51 Беларусь с величайшим уважением относится к Грузии и ее народу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, которые проходят в формате "один на один", передает корреспондент БЕЛТА.



"Мы всегда рады видеть наших грузинских братьев в Беларуси. У нас больше, чем общая история. На территории Беларуси за ее освобождение боролись тысячи грузинских граждан. Много, к сожалению, погибло наших братьев грузин, освобождая и защищая Беларусь. Это та часть истории, которая никогда не забывается и не может быть забыта. Поэтому вы для нас очень близкие люди, и мы всегда с величайшим уважением относились и относимся не только к вашей истории, но и к людям, которые проживали на этом героическом клочке земли, имя которому сегодня - свободная и независимая Грузия", - сказал Александр Лукашенко.



Глава государства обратил внимание, что страны не имеют противоречий в политических отношениях, и поблагодарил Георгия Маргвелашвили за ту позицию, которую занимает Грузия в международных организациях, поддерживая Беларусь.



Особую благодарность Александр Лукашенко выразил за искреннее интервью Президента Грузии белорусскому телевидению. "Люди с большим воодушевлением, вдохновением восприняли эти человеческие нюансы, когда вы рассказывали о своем личном, семейном, о том, что даже там есть что-то белорусское", - добавил белорусский лидер.















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