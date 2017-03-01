Арестована жена кандидата в президенты Франции Фийона - Mediapart

01.03.2017 15:24 Жена бывшего премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона Пенелопа задержана, а затем помещена под стражу. В настоящее время ведется обыск, передает РИА Новости.



Об этом в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter написала сотрудница издания Mediapart Эллен Салви.

"Пенелопа Фийон помещена под стражу, ведется обыск. Источник близкий к партии "Республиканцы", — написала журналистка.



В среду стало известно о том, что Фийон вызван на допрос по делу о трудоустройстве его супруги. Соратники кандидата по партии пока воздерживаются от комментариев.



Ранее сообщалось об отмене запланированного на среду визита Фийона на знаменитую парижскую сельскохозяйственную выставку, которую ежегодно посещают политики всех уровней, включая главу государства. Как ожидается, в полдень (в 14:00 по Москве) Фийон выступит перед журналистами.



Между тем, по данным Figaro, "Пенелопа дома и с ней все хорошо". Об этом авторитетному французскому изданию сообщил источник, близкий к семье Фийона. Он опроверг информацию Mеdiapart о задержании супруги кандидата в президенты Франции.



Вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон скандал разразился после публикации в сатирической газете Canard enchaine, где утверждалось, что восемь лет она получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона.



При этом издание ссылалось на платежные бланки, по которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.



Подобные обвинения коснулись и двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.



Между тем, кандидат в президенты опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году.



По словам политика, происходящее является масштабной операцией по устранению его кандидатуры с выборов и назвал утверждения СМИ клеветой.



Как известно, выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.















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