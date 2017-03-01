Долидзе: Безвизовый режим с ЕС - один из серьезных политических посылов нашим согражданам

01.03.2017 15:57 «Безвизовый режим с Евросоюзом (ЕС) - один из серьезных политических посылов нашим согражданам», - заявил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе в Брюсселе.



«Это не просто какой-то своего рода технический отголосок, а, по моему мнению, это один из серьезных политических посылов нашим согражданам. Это хороший базис того, что Грузия станет полноценным членом в будущем и мы предпринимаем эти шаги как с точки зрения политического ассоциирования, так и экономической интеграции и хочу поздравить всех с этим днем», - заявил Виктор Долидзе.



В Европарламенте сегодня пройдет церемония подписания регуляции, связанной с введением безвизового режима для граждан Грузии.



На мероприятии будет присутствовать глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили, который находится в Брюсселе. Также в Брюсселе находятся и представители кабмина.



Окончательное изменение в регуляцию, которая предполагает для граждан Грузии возможность безвизового посещения стран-членов ЕС/Шенгена, Совет ЕС утвердил 27 февраля. Обновленная регуляция через несколько дней будет опубликована в официальном журнале. Через 20 дней же после опубликования грузинские граждане смогут оправиться с краткосрочным визитом в страны-члены ЕС/Шенгена без виз.















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