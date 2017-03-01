|
Долидзе: Безвизовый режим с ЕС - один из серьезных политических посылов нашим согражданам
01.03.2017 15:57
«Безвизовый режим с Евросоюзом (ЕС) - один из серьезных политических посылов нашим согражданам», - заявил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе в Брюсселе.
«Это не просто какой-то своего рода технический отголосок, а, по моему мнению, это один из серьезных политических посылов нашим согражданам. Это хороший базис того, что Грузия станет полноценным членом в будущем и мы предпринимаем эти шаги как с точки зрения политического ассоциирования, так и экономической интеграции и хочу поздравить всех с этим днем», - заявил Виктор Долидзе.
В Европарламенте сегодня пройдет церемония подписания регуляции, связанной с введением безвизового режима для граждан Грузии.
На мероприятии будет присутствовать глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили, который находится в Брюсселе. Также в Брюсселе находятся и представители кабмина.
Окончательное изменение в регуляцию, которая предполагает для граждан Грузии возможность безвизового посещения стран-членов ЕС/Шенгена, Совет ЕС утвердил 27 февраля. Обновленная регуляция через несколько дней будет опубликована в официальном журнале. Через 20 дней же после опубликования грузинские граждане смогут оправиться с краткосрочным визитом в страны-члены ЕС/Шенгена без виз.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна