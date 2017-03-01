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В Брюсселе состоялось подписание соглашения об отмене виз для Грузии
01.03.2017 17:36
Президент Европейского парламента Антонио Таяни и парламентский секретарь по делам инноваций, молодежи и спорта Мальты Крис Агуис — страны-председателя Совета Евросоюза подписали регуляцию, которая подразумевает введение безвизового режима между странами ЕС и Грузией.
На церемонии подписания в Европарламенте присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, а также госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.
Это одна из последних формальностей на пути задействования Евросоюзом безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.
Законодательные изменения в течение нескольких дней должны быть опубликованы в Официальном журнале Евросоюза. Предположительно, это произойдет 9 марта.
Новые правила вступят в силу через 20 дней после публикации в «Официальном журнале» ЕС.
Таким образом, уже с конца марта граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут свободно посещать страны Шенгена с конца марта. Поездки разрешены на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.
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