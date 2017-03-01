Йозвяк: Безвизовое сообщение для граждан Грузии заработает с 28 марта

01.03.2017 18:22 Соглашение о безвизовом передвижении для граждан Грузии будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза 8 марта, а вступит в силу с 28 марта. Об этом пишет в "Twitter" корреспондент брюссельского бюро "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.



К информации, сегодня в Брюсселе состоится торжественная церемония соглашения о либерализации виз, на которой будут присутствовать представители правительства Грузии.



28 февраля Совет Евросоюза поддержал безвизовое передвижение и механизм приостановления для населения Грузии. К информации, Европарламент поддержал введение безвизового режима для граждан Грузии на пленарном заседании 2 февраля. Режим безвизового сообщения для граждан Грузии заработает наряду с вступлением в силу обновленной регуляции "механизма приостановления", для чего требуется 20 дней после публикации в официальном журнале Европарламента.

















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