|
Йозвяк: Безвизовое сообщение для граждан Грузии заработает с 28 марта
01.03.2017 18:22
Соглашение о безвизовом передвижении для граждан Грузии будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза 8 марта, а вступит в силу с 28 марта. Об этом пишет в "Twitter" корреспондент брюссельского бюро "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.
К информации, сегодня в Брюсселе состоится торжественная церемония соглашения о либерализации виз, на которой будут присутствовать представители правительства Грузии.
28 февраля Совет Евросоюза поддержал безвизовое передвижение и механизм приостановления для населения Грузии. К информации, Европарламент поддержал введение безвизового режима для граждан Грузии на пленарном заседании 2 февраля. Режим безвизового сообщения для граждан Грузии заработает наряду с вступлением в силу обновленной регуляции "механизма приостановления", для чего требуется 20 дней после публикации в официальном журнале Европарламента.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна