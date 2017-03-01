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МИД Грузии называет отмену виз в Европу историческим событием для страны
01.03.2017 18:25
Министерство иностранных дел Грузии назвало историческим событием сегодняшнее подписание в Брюсселе регуляции об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.
«Поздравляем всех граждан Грузии с этим историческим днем!», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Церемония подписания состоялась сегодня в Европарламенте.
Документ был подписан президентом Европарламента Антонио Таяни и представителем Мальты — страны-председателя Совета ЕС — парламентский секретарь по делам инноваций, молодежи и спорта Мальты Крис Агуис — страны-председателя Совета Евросоюза.
На церемонии присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Соглашение вступит в силу 28 марта — через 20 дней после того, как 8 марта будет опубликовано в официальном журнале ЕС.
Согласно новым правилам, граждане Грузии могут находится в ЕС сроком до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях
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