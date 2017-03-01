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Давид Бакрадзе сомневается в объективности судьи по делу "Рустави 2"


01.03.2017   18:48
Завтра в коллегии будет представлена судья, которая в течение ряда лет была начальником юридической службы банка "Карту" (компания Бидзины Иванишвили - ред.), и является крупным финансовым благотворителем "Грузинской мечты", поэтому у нас есть все основания сомневаться в ее объективности - заявил лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, комментируя процесс по делу "Рустави 2", назначенный назавтра.

По словам Бакрадзе, в связи с ожидаемым решением мало основания для оптимизма.

"Мы были очевидцами спецоперации, устроенной СГБ, и давления против судей Верховного суда. Так же как и во всех других случаях, и в данном случае никакого продолжения не последовало за т.н. историей писем в связи с судьями Верховного суда, что порождает очень серьезные вопросы. Нам известно, что завтра в коллегии будет представлена судья, которая в течение ряда лет была начальником юридической службы банка "Карту", и является крупным финансовым благотворителем "Грузинской мечты", поэтому у нас есть все основания сомневаться в ее объективности и нейтральности. Сам тот факт, что столь важный процесс, за которым следит не только Грузия, но и наши стратегические партнеры, намечен без устного слушания, и мы не знаем, когда, в какой форме, и на базе каких аргументов примет суд решение, это действительно не дает основание для оптимизма"- заявил Давид Бакрадзе.

По его же словам, всем следует помнить, что отжим "Рустави 2" не является потерей одного телеканала, а это сильнейший удар, который получит грузинское государство и европейское будущее Грузии.

Примечательно, что судьей, о которой говорит Давид Бакрадзе, является Мзия Тодуа.







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