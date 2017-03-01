Бокерия: Дело «Рустави 2» будет определяющим вопросом в нашей новейшей истории

01.03.2017 19:28 Представитель "Движения за свободу - Европейская Грузия" Гига Бокерия комментирует предстоящий судебный процесс по делу "Рустави 2". По его словам, это дело телекомпании будет определяющим вопросом в новейшей истории страны в контексте того, каким путем пойдет Грузия.



"Мы часто слышим со стороны правительства, что Грузия является примером для других стран. Со стороны стран и организаций, наших друзей, действительно имеет место оценка, что во многих вопросах Грузия стоит впереди по сравнению с соседними странами, и это на самом деле так. Но одним из главных факторов такого позиционирования на переднем плане является первым делом существование на национальном уровне такого телевидения, редакционную политику которого не контролирует правительство, и таким является "Рустави 2".



В случае отжатия этой телекомпании путь и климат демократичности, и государственного развития нашей страны пойдет по очень опасному направлению. Дело "Рустави 2" будет в нашей новейшей истории определяющим вопросом того, каким путем пойдет наша страна. Поэтому наша задача, задача всех граждан, которые хотят, чтобы страна шла правильным путем, сохранить положение, когда власть не может контролировать полностью медиа пространство, и ключевую роль в этом исполняет "Рустави 2"- заявил Гига Бокерия.

















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