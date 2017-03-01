Лукашенко предлагает Грузии уделить внимание новым инициативам

01.03.2017 19:33 Беларусь и Грузия должны уделить внимание новым инициативам, если хотят и дальше развивать сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.



"Если мы хотим и дальше развивать наше сотрудничество, следует уделить внимание новым инициативам, - сказал Александр Лукашенко. - Грузия, к примеру, в ближайшее время планирует возвести ледовую арену и биатлонный стадион на горнолыжном курорте Бакуриани. Белорусские проектные и строительные организации готовы предложить вам свою помощь".



Президент добавил, что грузинскую сторону должен заинтересовать также белорусский опыт по загрузке спортивных объектов, использованию их инфраструктуры для спортивных и массовых мероприятий. Много точек соприкосновения можно найти в сфере городского хозяйства, развития общественного транспорта и коммунальных услуг.



"В Беларуси в последнее время созданы новые высокотехнологичные производства. С такой продукцией мы уже присутствуем и на грузинском рынке. В прошлом году в Грузию были поставлены поезда фирмы "Штадлер". Надеемся, что и другая наша техника появится на ваших улицах и дорогах. Притом я хочу сказать, что техника может быть совместно произведена на территории Грузии. Для начала мы можем поставить ее отсюда. Но в любом случае она будет в разы дешевле мировых аналогов", - обратил внимание глава государства.



Александр Лукашенко также считает целесообразным рассмотреть возможное участие белорусских предприятий в системе государственных закупок Грузии. Особенно в тендерах на пошив форменной одежды и поставку продовольствия для силовых структур.



"Как видите, проектов, представляющих взаимный интерес, много. Задача состоит в том, чтобы грамотно и ответственно подойти к их проработке и реализации, - подчеркнул белорусский лидер. - Если вас интересует наше машиностроение, нефтехимия, нефтепереработка, добыча полезных ископаемых, мы этим готовы с вами делиться, начиная от семенного материала в сельском хозяйстве до технологий в космосе".















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