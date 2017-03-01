Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Карапетян: Армения не обсуждала вопрос ж/д сообщения в качестве альтернативы Верхнему Ларсу


01.03.2017   19:35
Армения не обсуждала с Грузией вариант железнодорожного сообщения через Абхазию в качестве альтернативной автодороги Верхнему Ларсу.

«Вопрос Абхазской железной дороги не обсуждался. Обсуждались другие альтернативные варианты. Считаю вероятным, что найдем решение», - сказал в парламенте премьер Армении Карен Карапетян.

«Находимся в этапе переговоров», - подчеркнул он.

24 февраля в ходе официального визита в Грузию премьеры Армении и Грузии достигли договоренности по вопросу альтернативной автодороги.

«Если вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу заверить, что да, будет. Об остальном - потом. Пока не раскрываю скобок», - сказал К.Карапетян журналистам.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR резко нарастил объемы экспорта из порта Супса
В Беларуси могут появиться СП по переработке грузинской сельхозпродукции
Экономика Грузии устойчива, несмотря на влияние экономического шок - глава миссии МВФ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ВС А/Р Абхазия обеспокоен закрытием пунктов перехода через абхазскую линию российской оккупации
ЕС призывает не закрывать пункты пересечения в Абхазии
Беженец из Абхазии проведет в Тбилиси «Фестиваль примирения» с участием абхазских и грузинских певцов
Закрытие пунктов пропуска ухудшит гуманитарную ситуацию - представитель НАТО
В Ереване пройдет очередная грузино-абхазская встреча по поиску без вести пропавших
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян и Путин в числе других вопросов в Москве обсудят также карабахскую проблему
В Ереване стартовало шествие в память жертв трагических событий 1 марта 2008 года
ООН выражает «обеспокоенность» в связи с ожидаемым закрытием пропускных пунктов абхазской стороной
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна