Карапетян: Армения не обсуждала вопрос ж/д сообщения в качестве альтернативы Верхнему Ларсу

01.03.2017 19:35 Армения не обсуждала с Грузией вариант железнодорожного сообщения через Абхазию в качестве альтернативной автодороги Верхнему Ларсу.



«Вопрос Абхазской железной дороги не обсуждался. Обсуждались другие альтернативные варианты. Считаю вероятным, что найдем решение», - сказал в парламенте премьер Армении Карен Карапетян.



«Находимся в этапе переговоров», - подчеркнул он.



24 февраля в ходе официального визита в Грузию премьеры Армении и Грузии достигли договоренности по вопросу альтернативной автодороги.



«Если вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу заверить, что да, будет. Об остальном - потом. Пока не раскрываю скобок», - сказал К.Карапетян журналистам.















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