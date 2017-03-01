Грузия будет надежным партнером ЕС на восточном фланге

01.03.2017 19:50 Грузия будет надежным партнером для Евросоюза на восточном фланге, заявил грузинский премьер Георгий Квирикашвили во время встречи с президентом Европарламента Антонио Таяни в Брюсселе.



Ранее в среду Таяни и парламентский секретарь Мальты Крис Агуис подписали в Брюсселе документ о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Евросоюза.



"Грузия является и будет в дальнейшем очень надежным партнером Евросоюза на Восточном фланге, который является наиважнейшим для стабильности ЕС", — цитирует слова премьера пресс-служба правительства.



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Глава грузинского правительства поздравил Таяни с избранием на пост президента и пригласил его в Грузию.



На проведенной встречи в Европарламенте стороны рассмотрели проходящие в Грузии реформы, ситуацию на территориях Абхазии и т.н. Южной Осетии, а также существующие там вызовы.



"Стороны также уделили внимание существующим вызовам в направлении борьбы против терроризма и важность совместных усилий в этом процессе", — говорится в заявлении пресс-службы.



"Новости-Грузия"











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