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Грузия будет надежным партнером ЕС на восточном фланге


01.03.2017   19:50
Грузия будет надежным партнером для Евросоюза на восточном фланге, заявил грузинский премьер Георгий Квирикашвили во время встречи с президентом Европарламента Антонио Таяни в Брюсселе.

Ранее в среду Таяни и парламентский секретарь Мальты Крис Агуис подписали в Брюсселе документ о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Евросоюза.

"Грузия является и будет в дальнейшем очень надежным партнером Евросоюза на Восточном фланге, который является наиважнейшим для стабильности ЕС", — цитирует слова премьера пресс-служба правительства.

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Глава грузинского правительства поздравил Таяни с избранием на пост президента и пригласил его в Грузию.

На проведенной встречи в Европарламенте стороны рассмотрели проходящие в Грузии реформы, ситуацию на территориях Абхазии и т.н. Южной Осетии, а также существующие там вызовы.

"Стороны также уделили внимание существующим вызовам в направлении борьбы против терроризма и важность совместных усилий в этом процессе", — говорится в заявлении пресс-службы.

"Новости-Грузия"





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