Президент: Сделан шаг вперед на пути интеграции Грузии с Европой

01.03.2017 21:04 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет сограждан с подписанием в Европарламенте документа о безвизовом сообщении между ЕС и Грузией и называет это событие шагом вперед на пути интеграции Грузии с Европой.



По информации пресс-службы президента, соответствующий комментарий Георгий Маргвелашвили сделал в ходе своего визита в Минск.



«Хочу поздравить наших граждан с этим шагом вперед с точки зрения интеграции с Европой. Это совместное достижение грузинского общества, грузинского государства и друзей Грузии. В результате этого шага нам будет дано больше возможностей для достижения той главной цели, для которой совместно работают наше государство и общество и которая предусматривает полную интеграцию с Европой», — заявил президент.















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