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Президент Грузии может наложить вето на закон «о прослушке»


01.03.2017   21:19
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пока не решил, применит ли он право вето к утвержденному 1 марта парламентом в третьем чтении пакету законопроектов о тайных следственных действиях, который предусматривает создание при Службе госбезопасности Оперативно-технического агентства. Об этом заявила парламентский секретарь президента Анна Долидзе.

По ее словам, у президента есть установленный Конституцией 10-дневный срок, чтобы подписать принятый парламентом законопроект или вернуть его законодателям вместе с мотивированными замечаниями.

«Отсчет этого 10-дневного срока начнется после того, как закон, утвержденный в третьем чтении, поступит к нам. Соответственно, мы собираемся действовать именно в рамках установленных Конституцией Грузии полномочий. В 10-дневный срок после того, как закон поступит к нам, мы примем решение, подпишем его или вместе с мотивированными замечаниями вернем парламенту», — заявила от имени президента и его администрации Анна Долидзе.

Парламент Грузии утвердил этот пакет законопроектов в третьем чтении на внеочередном пленарном заседании 1 марта.






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