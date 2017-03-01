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Грузия есть и будет очень надежным партнером ЕС на восточном фланге - Квирикашвили
01.03.2017 21:39
Грузия есть и будет очень надежным партнером Евросюза (ЕС) на восточном фланге, который является важнейшим для стабильности ЕС, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе встречи с президентом Европарламента Антонио Таяни.
По информации администрации правительства Грузии, Георгий Квирикашвили поздравил Антонио Таяни с избранием на пост президента Европарламента и пригласил его в Грузию.
«Во время встречи, проведенной в Европарламенте, стороны говорили о проходящих в Грузии реформах. Также, обсудили сложившуюся на оккупированных территориях обстановку и существующие в этом направлении вызовы. В ходе беседы премьер-министр Грузии и президент Европарламента уделили внимание и вызовам, существующим в направлении борьбы с терроризмом, отметив важность единых усилий в этом процессе», - заявляют в администрации правительства.
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