Маргвелашвили: Стремление Грузии и Беларуси в различные альянсы является не разделительной полосой, а преимуществом

01.03.2017 21:42 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили продолжает официальный визит в Республику Беларусь.



По информации администрации грузинского президента, сегодня после встречи «один на один» с белорусским президентом Александром Лукашенко, состоялась встреча сторон в расширенном формате, на которой присутствовали члены грузинской делегации и члены правительства Республики Беларусь.



По заявлению президента Маргвелашвили, сотрудничество Грузии и Беларуси является успешным примером партнерства стран с различной политической или экономической ориентацией.



«Грузия твердо продвигается в направлении интеграции в ЕС и НАТО, а Беларусь – член Евразийского союза. Вместе с тем мы уважаем свободный выбор друг друга и поэтому стремление наших государств в различные альянсы является не разделительной полосой, а преимуществом, что еще более будет способствовать усилению и углублению связей между нами. Думаю, такое партнерство должно стать примером для подражания для других стран», - заявил президент Грузии.



Сторонами, в частности, было отмечено, что последующему углублению отраслевого сотрудничества между Грузией и Беларусью придается особенное значение.















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