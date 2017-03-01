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Маргвелашвили: Стремление Грузии и Беларуси в различные альянсы является не разделительной полосой, а преимуществом


01.03.2017   21:42
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили продолжает официальный визит в Республику Беларусь.

По информации администрации грузинского президента, сегодня после встречи «один на один» с белорусским президентом Александром Лукашенко, состоялась встреча сторон в расширенном формате, на которой присутствовали члены грузинской делегации и члены правительства Республики Беларусь.

По заявлению президента Маргвелашвили, сотрудничество Грузии и Беларуси является успешным примером партнерства стран с различной политической или экономической ориентацией.

«Грузия твердо продвигается в направлении интеграции в ЕС и НАТО, а Беларусь – член Евразийского союза. Вместе с тем мы уважаем свободный выбор друг друга и поэтому стремление наших государств в различные альянсы является не разделительной полосой, а преимуществом, что еще более будет способствовать усилению и углублению связей между нами. Думаю, такое партнерство должно стать примером для подражания для других стран», - заявил президент Грузии.

Сторонами, в частности, было отмечено, что последующему углублению отраслевого сотрудничества между Грузией и Беларусью придается особенное значение.






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