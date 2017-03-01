Президент Грузии впечатлен комплексом «Минск-Арена»

01.03.2017 21:47 Президента Грузии впечатлил многофункциональный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена". Об этом он заявил сегодня в ходе посещения современного спортивного объекта, передает корреспондент БЕЛТА.



Георгий Маргвелашвили начал знакомство с ареной с велодрома, где грузинскому лидеру также рассказали об опыте строительства ледовых площадок в Беларуси - как крупных, так и небольших.



Особый интерес Президента Грузии вызвал конькобежный стадион, внутри которого расположены две хоккейные коробки. Георгий Маргвелашвили с интересом выслушал доклад об особенностях работы данного уникального объекта.



На главной площадке "Минск-Арены" лидер грузинского государства подробно расспросил о заполняемости 15-тысячного крытого стадиона и конструктивных особенностях объекта.



В завершение осмотра Президенту Грузии была подарена небольшая хрустальная копия "Минск-Арены". В свою очередь Георгий Маргвелашвили, покидая комплекс, поблагодарил за интересный доклад. "Минск-Арена" очень впечатляет", - отметил он.



Многофункциональный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена" - одно из самых современных мультифункциональных сооружений в Европе, предназначенное для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Официальное открытие комплекса состоялось 30 января 2010 года.



Посещение спортивного объекта состоялось в ходе программы визита грузинского лидера в Беларусь. Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялись 1 марта во Дворце Независимости.















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